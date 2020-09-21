Сотрудники уголовно-исполнительной системы Псковской области оказали помощь труженику тыла

17:46, 21 сентября 2020, ПАИ

Старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Псковской области Виталий Дидыч с группой курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России оказали посильную помощь пенсионерке в решении бытовых нужд: покосе травы, настройке телевидения и других вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Виталий Дидыч на протяжении нескольких лет является участником проекта «Команда 2018». Одно из направлений их деятельности - оказание поддержки пожилым гражданам, входящим в группу риска, в период карантинных мероприятий. Заявки от нуждающихся, поступающие на горячую линию оперативного штаба, обрабатываются волонтерами.

Представители УИС приехали в деревню Голушино Псковского района, где проживает одинокая женщина – труженик тыла, ветеран войны. Молодые люди доставили бабушке необходимый запас продуктов и питьевой воды. Волонтеры принесли в дом дрова для топки печки, скосили траву вокруг дома и навели порядок на придворовой территории.

«Оказание помощи нуждающимся гражданам – это неотъемлемая часть гражданского долга каждого из нас», - отметил старший инспектор Виталий Дидыч.