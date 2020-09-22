Кадровыми решениями пригрозил псковский губернатор за неисполнение нацпроектов
Точечными кадровыми решениями пригрозил подчиненным губернатор Псковской области Михаил Ведерников за неисполнение нацпроектов.
«Перед руководителями направлений по нацпроектам стояла задача к сентябрю этого года выйти на 70% кассового исполнения. На сегодня показатель составил чуть более 50%. Больше не буду тратить время на призыв работать эффективно, не исключаю, что по итогам года приму точечные кадровые решения», - написал в своём Instagram Михаил Ведерников.