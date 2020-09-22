0
13:35
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
12:37
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
12:34
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
11:30
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
11:07
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
11:02
Английский с доставкой на дом: для чего псковские репетиторы выходят из тени
10:50
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
Еще новости
Общество

Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»

  • Граффити
    Фото: ПАИ
  • Граффити
    Фото: ПАИ
  • Граффити
    Фото: ПАИ
  • Граффити
    Фото: ПАИ

Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск», который проходил в Пскове в августе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его словам, сложно выделить одну иллюстрацию из выполненных работ, потому что «каждое из граффити эксклюзивно и несет свой особый смысл, который закладывал в него автор». Главу региона не удивило, что третье место разделили сразу два рисунка: «Олени» и «Яркий город».

Второе место по количеству голосов занимает работа «Прошлое и будущее». Победителем определили граффити «Жар-птица».

«Независимо от распределения мест все художники внесли свой вклад и оставили яркий след в стрит-культуре Пскова. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, благодаря вам мы лучше понимаем, что нравится жителям города. Отмечу, что для исключения фальсификации результатов были удалены голоса ботов», - заключил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
22 сентября 2020
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
22 сентября 2020
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
22 сентября 2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
22 сентября 2020
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
22 сентября 2020
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
22 сентября 2020
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование
22 сентября 2020
Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе
22 сентября 2020
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе

Идет загрузка...