Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»

10:50, 22 сентября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск», который проходил в Пскове в августе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его словам, сложно выделить одну иллюстрацию из выполненных работ, потому что «каждое из граффити эксклюзивно и несет свой особый смысл, который закладывал в него автор». Главу региона не удивило, что третье место разделили сразу два рисунка: «Олени» и «Яркий город».

Второе место по количеству голосов занимает работа «Прошлое и будущее». Победителем определили граффити «Жар-птица».

«Независимо от распределения мест все художники внесли свой вклад и оставили яркий след в стрит-культуре Пскова. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, благодаря вам мы лучше понимаем, что нравится жителям города. Отмечу, что для исключения фальсификации результатов были удалены голоса ботов», - заключил Ведерников.