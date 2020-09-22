Псковичи активно прививаются от гриппа — Ираида Сивачева

17:23, 22 сентября 2020, ПАИ

Главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева заявила, что псковичи активно прививаются от гриппа. Об этом она заявила в эфире проекта ПАИ-live 22 сентября.

По словам Сивачевой, впервые за много лет по истечению такого короткого периода времени, в Псковской области уже привилось 28,9 % населения. Это более108 тысяч человек, из которых взрослых 94 тысяч взрослых и 14 тысяч детей.

«Чуть меньшее количество вакцинации детей объясняется тем, что вакцина поступила несколько позже, детишки пошли в школьные и дошкольные учреждения, и, когда они встречаются, появляются те респираторные заболевания. И все мы знаем, что когда человек болеет, прививаться нельзя, и должно пройти как минимум две недели, чтобы человек поправился и тогда ему можно будет прививаться», - сказала Сивачева.

Она также отметила, что, если вакцинация будет идти с таким же темпом, проблема гриппа для жителей Псковской области «снизойдет на нет».

«Мы планируем привить 60 % населения Псковской области, больше 300 тысяч человек», - заключила специалист.