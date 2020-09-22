Инфекционист: Вакцинация от гриппа обеспечит легкое протекание коронавирусной инфекции

18:09, 22 сентября 2020, ПАИ

«Если мы будем защищены от гриппа, то переносить коронавирусную инфекцию будет гораздо легче», – заявила главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева в эфире ПАИ-live 22 сентября.

Помимо этого, Сивачева сообщила, что в Псковскую область поступили 42 дозы и привиты ими будут в первую очередь медицинские работники. До конца года область получить еще 500 доз для медработников.

Ираида Сивачева также рассказала, что в настоящее время происходят разработки различных вакцин и уже зарегистрирована третья, которую будут испытывать. Кроме этого, главный инфекционист рассказала об идеальном варианте развития событий в развивающейся обстановке: первым делом надо защититься от гриппа, а затем, к концу года, привиться от коронавирусной инфекции вне зависимости от того, в какой форме человек переболел COVID-19 или вовсе им не был заражен.

«Наш главный санитарный врач уже говорил, что коронавирусная инфекция будет приобретать характер такого же сезонного заболевания, как грипп. Но когда будут сочетаться эти две инфекции, то лечить каждого человека будет крайне сложно. Отсюда, из сочетания двух инфекций, одна будет утяжелять другую и провоцировать большое количество тяжелых форм», – пояснила Сивачева.