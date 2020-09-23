Освещение в сквере Павших Борцов восстановят в Пскове через месяц

10:41, 23 сентября 2020, ПАИ

Освещение в сквере Павших Борцов восстановят в Пскове до 23 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Жительница Пскова обратилась к властям города с просьбой посодействовать в решении проблемы с освещением в сквере Павших Борцов, пешеходного перехода через улицу Карла Маркса у Петровской башни и участка улицы Свердлова от улицы Карла Маркса в сторону улицы Воровского. Псковичка подчеркнула, что с наступлением осени стало рано темнеть на улице, и высказала опасение за школьников, которые вынуждены будут возвращаться из образовательных учреждений в темноте.

Власти города разобрались с данной ситуацией. Так, по реконструкции улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон в Пскове (I этап) был заключен муниципальный контракт № 48 от 4 августа 2017 года. Срок окончания работ 1 декабря 2018 года. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ составляет 5 лет от даты подписания актов выполненных работ. Подрядчик обязан своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.

С подрядной организацией была проведена претензионная работа, но она отказалась устранять выявленные недостатки, так как считает, что это не гарантийный случай. Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова подготовило пакет документов по вышеуказанному объекту для подачи искового заявления в Арбитражный суд Псковской области с целью обязать подрядную организацию выполнить вышеуказанные работы. Таким образом, восстановить освещение планируется до 23 октября 2020 года.