Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

12:21, 23 сентября 2020, ПАИ

Александр Лукашенко в среду, 23 сентября, вступил в должность президента Белоруссии, сообщает агентство «БелТА».

Церемония инаугурации, на которую было приглашено несколько сотен человек, прошла во Дворце независимости. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию, и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

На церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, парламентарии, руководители государственных органов, местных органов власти, республиканских СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта.