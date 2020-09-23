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Политика

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко в среду, 23 сентября, вступил в должность президента Белоруссии, сообщает агентство «БелТА».

Церемония инаугурации, на которую было приглашено несколько сотен человек, прошла во Дворце независимости. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию, и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

На церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, парламентарии, руководители государственных органов, местных органов власти, республиканских СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта.

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