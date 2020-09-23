Студенты Великолукской ГСХА могут рассчитывать на увеличенную стипендию от Россельхозбанка в новом учебном году

15:17, 23 сентября 2020, ПАИ

В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.

Опыт реализации Банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли, и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39% и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии Банка на 25% и составит 12 500 рублей в месяц.

Стипендиальная программа Банка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

«Хочу отметить, что сделан большой шаг в развитии сотрудничества аграрного образования области и Россельхозбанка, и мы дорожим этим партнерством», – подчеркнул исполняющий обязанности ректора Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов.

По его словам, благодаря поддержке Банка академия помогает реализоваться студентам в научной деятельности. «Стипендиальная программа АО «Россельхозбанк» – это отличный способ поддержки и более глубокого вовлечения студентов в программы становления аграрного сектора. Мне приятно и радостно, что наши студенты имеют уникальную возможность развивать свои научные изыскания и видеть, что их работа оценена на самом высоком уровне», – сказал и. о. ректора.