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Общество

Любятовские чтения открылись в обновленной псковской библиотеке

В обновленной псковской библиотеке «БиблиоЛюб», которая стала модельной благодаря победе в конкурсе нацпроекта «Культура», открылись девятые ежегодные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. В год 75-летия Великой Победы эти чтения посвящены военной топонимике и героям, имена которых увековечены в названиях улиц микрорайона Любятово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

22 сентября в рамках чтений сотрудники библиотеки провели встречи для студентов Псковского политехнического колледжа.

Заведующая библиотекой «БиблиоЛюб» Елена Сойтту рассказала о тех местах микрорайона, которые связаны с Великой Отечественной войной. Это улицы Николая Васильева и Николая Коротаева, Партизанский переулок и Партизанская улица, а также мемориальное место под названием Салотопка, где находится место массовых расстрелов советских военнопленных и мирных жителей, а также могила юных героев – братьев Валерия и Анатолия Молотковых.

Ребята узнали, как создавалась Вторая Ленинградская партизанская бригада, почему на фотографиях того времени некоторые псковские партизаны одеты в форму пограничников, как партизаны и жители деревень собирали и отправляли через линию фронта подводы с продовольствием для жителей блокадного Ленинграда.

Кроме того, в библиотеке студентам колледжа рассказали, кто такой Николай Васильев и за что он награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, а также как связан с микрорайоном Любятово подвиг командира 1-го батальона 374-го полка 128-й стрелковой дивизии Николая Коротаева.

По словам Елены Сойтту, библиотека стала тем «третьим местом», где жители микрорайона могут не только продолжать самообразование, развивать свои таланты, общаться, но и получать знания об истории места, где они живут.

В четверг, 24 сентября, приобщиться к этим знаниям в «БиблиоЛюб» придут учащиеся псковской школы № 17.

По традиции краеведческие чтения в библиотеке «БиблиоЛюб» проходят в дни весенних школьных каникул, но в этом году из-за пандемии коронавируса они были перенесены на сентябрь.

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