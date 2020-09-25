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Общество

Почти 247 тысяч рублей выделила администрация Псковской области зоозащитникам на проект «Друзей терять не надо»

Фото из Instagram ПРОО «Зоозащита Псков».

Администрация Псковской области выделила ПРОО «Зоозащита Псков» субсидию в размере 246 685 рублей при софинансировании 75 000 рублей на реализацию проекта «Друзей терять не надо», сообщается в Instagram зоозащитной организации.

Зоозащитники отметили, что на эти деньги они смогут: организовать чипирование животных в приюте «Лесопилка», провести просветительские мероприятия среди настоящих и будущих владельцев домашних животных об ответственном отношении к питомцам.

«Каждый наш проект обязательно включает просвещение и популяризацию зоозащитной деятельность, потому что мы убеждены, что только так, все вместе, мы сможем изменить ситуацию к лучшему, и у каждого животного будет дом», – отметили в зоозащитной организации.

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