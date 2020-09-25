Денис Матвеев рассказал, как строилась система «112» в Псковской области

10:27, 25 сентября 2020, ПАИ

Начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 25 сентября рассказал, как строилась система «112» в Псковской области.

По словам Матвеева, система «112» появилась не в одночасье. В 2015 году вышел приказ МЧС о создании системы, региональный сегмент ввели только в 2016 году — система заработала в Пскове и Великих Луках. Благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, как отметил Матвеев, было выделено финансирование в 2018 году, и система заработала уже на всей территории региона.

«Раньше не было связки, если вы звонили из Невеля, то вы бы сюда, в Псков, не попали, теперь связка есть с каждым муниципалитетом, вы в любом случае попадете сюда из любого места», - добавил Матвеев.

Он также подчеркнул, что система «112» – это некий интегратор всех оперативных служб, которая позволяет «быстро принять от заявителя проблему и начать ее отрабатывать». «То есть если у нас горит дом, то мы начинаем думать, куда звонить, пожарные, газовая служба, а сейчас этого не надо, звонишь в 112 - система автоматически заведет карточку благодаря оператору и сообщение автоматически будет разослано в соответствующие службы», - заключил Матвеев.