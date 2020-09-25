Лучшие воспитатели Псковской области получили награды накануне Дня воспитателя

17:17, 25 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России», организованного при поддержке партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского реготделения партии.

Сегодня, 25 сентября, состоялась торжественная церемония награждения победителей. В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» названа Бирюкова Светлана («Центр развития ребенка - детский сад № 11 «Буратино», г. Невель). В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» победу одержала Андреенко Татьяна («Центр развития ребенка - детский сад № 11 «Буратино», г. Невель).

Среди молодых воспитателей образовательных организаций «Молодые профессионалы» лучшей признана Баранова Вестита («Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеек», г. Псков).



В номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование» победителем стала Шавелина Татьяна («Центр развития ребенка - детский сад № 11 «Буратино», г. Невель).



Лучшим профессионалом образовательной организации признана Виноградова Елена («Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик», г. Псков).



Лучшим воспитателем-профессионалом, работающим со здоровьесберегающей методикой, стала Богданова Вера («Детский сад № 6 «Звездочка», г. Псков).



И лучшим руководителем образовательной организации «Эффективный руководитель» названа Иванова Елена («Детский сад «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей» муниципального образования «Островский район»).

Все победители получили дипломы и подарки. «Требования к воспитателям, руководителям дошкольных образовательных учреждений растут из года в год. Если мы раньше больше внимания уделяли присмотру, то сегодня ставятся огромные задачи с точки зрения выполнения государственных образовательных стандартов, с точки зрения ответа на запросы родителей, - обратился к воспитателям первый заместитель начальника областного управления образования Геннадий Барышников. – Я уже не говорю о требованиях государства, общества. Сегодня уже многие говорят о том, что профориентация начинается в детском саду, физическое и психическое здоровье закладывается тоже в детском саду». Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и с победой в конкурсе, пожелал им здоровья и благополучия.

К поздравлениям присоединилась депутат регионального парламента, член фракции «Единой России» Лидия Драгунова. Она отметила, что дошкольное образование – одна из самых важных ступеней, с которой начинается формирование полноценного и достойного человека.