0
23:36
Кабаре абсурда: московский театр показал псковичам, что они слегка из Магадана
23:08
Почему лечить уши теперь нестрашно - интервью с Аркадием Гохманом и Натальей Гусевой
21:31
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
20:24
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
17:57
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
17:21
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
16:42
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Еще новости
Общество

Лучшие воспитатели Псковской области получили награды накануне Дня воспитателя

В Псковской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России», организованного при поддержке партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского реготделения партии. 

Сегодня, 25 сентября, состоялась торжественная церемония награждения победителей. В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» названа Бирюкова Светлана («Центр развития ребенка - детский сад № 11 «Буратино», г. Невель). В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» победу одержала Андреенко Татьяна («Центр развития ребенка - детский сад № 11 «Буратино», г. Невель).

Среди молодых воспитателей образовательных организаций «Молодые профессионалы» лучшей признана Баранова Вестита («Детский сад комбинированного вида № 40 «Ручеек», г. Псков).

В номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование» победителем стала Шавелина Татьяна («Центр развития ребенка - детский сад № 11 «Буратино», г. Невель).

Лучшим профессионалом образовательной организации признана Виноградова Елена («Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик», г. Псков).

Лучшим воспитателем-профессионалом, работающим со здоровьесберегающей методикой, стала Богданова Вера («Детский сад № 6 «Звездочка», г. Псков).

И лучшим руководителем образовательной организации «Эффективный руководитель» названа Иванова Елена («Детский сад «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей» муниципального образования «Островский район»).

Все победители получили дипломы и подарки. «Требования к воспитателям, руководителям дошкольных образовательных учреждений растут из года в год. Если мы раньше больше внимания уделяли присмотру, то сегодня ставятся огромные задачи с точки зрения выполнения государственных образовательных стандартов, с точки зрения ответа на запросы родителей, - обратился к воспитателям первый заместитель начальника областного управления образования Геннадий Барышников. – Я уже не говорю о требованиях государства, общества. Сегодня уже многие говорят о том, что профориентация начинается в детском саду,  физическое и психическое здоровье закладывается тоже в детском саду». Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и с победой в конкурсе, пожелал им здоровья и благополучия.

К поздравлениям присоединилась депутат регионального парламента, член фракции «Единой России» Лидия Драгунова. Она отметила, что дошкольное образование – одна из самых важных ступеней, с которой начинается формирование полноценного и достойного человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
25 сентября 2020
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь 1
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2020
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
25 сентября 2020
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
25 сентября 2020
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
25 сентября 2020
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
25 сентября 2020
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
25 сентября 2020
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики
25 сентября 2020
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики

Идет загрузка...