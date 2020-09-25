Более семи тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
24 сентября в стране зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 317 человек.
Всего по состоянию на 25 сентября в России выявлено 1 136 048 случаев заболевания коронавирусом, 934 146 человек выздоровело, 20 056 – умерло.
В Псковской области зарегистрировано 5 320 случаев заражения коронавирусом, 3 986 человек выздоровело, 65 – умерло.