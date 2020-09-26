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Общество

Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников

Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, по которым может быть выстроена подготовка школьников. Соответствующий законодательный акт опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступил в законную силу с 25 сентября. Обновленный перечень поделен на два раздела: допущенные и рекомендованные пособия для использования в аккредитованных школах и колледжах страны. В него вошли 1 555 учебников.

Кроме того, в списках учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов России, указан соответствующий язык. Также отдельно отмечены учебники для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

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