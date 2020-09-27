День машиностроителя празднуют в России
В последнее воскресенье сентября профессиональный праздник, который ведет свою историю еще с советских времен, отмечают машиностроители России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, сообщает calend.ru. Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».
Машиностроение — это не только автомобилестроение. Это и станки, и оборудование, и ядерные реакторы, и подводные лодки, это космические корабли, пылесосы и стиральные машины. День машиностроителя — праздничный день для всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли экономики.