Пропавшую год назад Галину Королёву разыскивают в Великих Луках

15:14, 27 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках разыскивают пропавшую без вести Галину Королёву 1951 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.