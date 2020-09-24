Поездку в Белоруссию мы планировали давно – Михаил Ведерников

08:54, 28 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников заявил, что Псковская область давно планировала официальный визит в Белоруссию. Об этом он сказал в своем еженедельном видеообращении, где подвел первые итоги поездки.

«Эту поездку мы планировали давно, - отметил Михаил Ведерников. - Как пограничный регион мы всегда тесно работали с нашими соседями практически по всем направлениям – как в части экономического и культурного сотрудничества, так и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом, как показывает практика, потенциал этого взаимодействия намного больше».

Стороны определили перспективные направления сотрудничества практически во всех сферах: ЖКХ, экономика, культура, образование, строительство, культура.

«Хочу искренне поблагодарить председателя витебского облисполкома Николая Николаевича Шерстнёва и всю его команду за профессиональный, по-настоящему партнерский подход к организации визита, душевный и теплый прием», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Витебский и Псковский регионы во многом похожи и имеют немало общих вопросов.

«В дальнейшем будем продолжать активно делиться своими разработками и интересными практиками. А уже в следующем году Дни Витебской области пройдут в городе Пскове и приграничных районах», - отметил губернатор.

Также глава региона сообщил, что Псковская область уже подписала в Белоруссии несколько соглашений о сотрудничестве, визит псковской делегации продолжается.