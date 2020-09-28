Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

07:14, 28 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, находясь с рабочим визитом в Белоруссии. Видео глава региона опубликовал в своем Instagram 28 сентября.

Свое обращение Михаил Ведерников начал с подведения итогов визита министра МЧС России Евгения Зиничева в Псковскую область, где он провел рабочую встречу и координационное совещание. Губернатор подчеркнул, что именно благодаря ему в регионе наблюдается беспрецедентное обновление противопожарной техники, и в этом году на эти цели выделено еще 45 миллионов рублей. Кроме того, после поступления в региональное управление финансирования в области начнется строительство Центра управления в кризисных ситуациях.

Также до конца года благодаря содействию министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в регион поступит 249 автобусов. Первые новые ПАЗы уже приехали в Псковскую область, они выйдут на маршруты, как только придет вся партия – 111 автобусов. Это должно случиться до конца октября.

Обстановку с коронавирусом в Псковской области губернатор назвал стабильной и контролируемой и рассказал о новых очагах инфекции. Так, в Невельской межрайонной больнице заболели пять медицинских сотрудников. В Опочецком индустриально-педагогическом колледже выявили 13 случаев среди преподавателей и учеников, в Павской школе Порховского района изолированы три учителя и два школьника. Всего в Псковской области из-за коронавируса семь классов находятся на дистанционном обучении.

Большой блок своего обращения Михаил Ведерников посвятил первым итогам поездки в Белоруссию. «Эту поездку мы планировали давно», - подчеркнул глава региона и добавил, что перспективные направления сотрудничества стороны смогли определить практически во всех сферах: ЖКХ, экономика, культура, образование, строительство, культура.

«Одной из наиболее интересных идей, реализацию которых я увидел на территории республики, является уникальный тип сельских поселений – агрогородок», - отметил Михаил Ведерников.

Также глава области сообщил, что в Пскове пройдут Дни Витебской области. Кроме того, ПсковГУ заключил договоры о сотрудничестве с несколькими учебными заведениями Белоруссии, а Псковский театр кукол будет взаимодействовать с известным Витебским театром «Лялька». Псковская делегация посетила свободную экономическую зону «Витебск» и планирует выстраивать более плотные партнерские отношения между ней и ОЭЗ «Моглино».