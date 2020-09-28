Шесть договоров о сотрудничестве заключила псковская делегация в Белоруссии

08:23, 28 сентября 2020, ПАИ

Делегация из Псковской области находится с официальным визитом в Витебске, стороны уже подписали несколько соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном видеообращении, которое в этот раз записал из Белоруссии.

Михаил Ведерников сообщил, что губернатор Витебской области Николай Шерстнёв поддержал идею о проведении Дней Псковской области в Витебске и Дней Витебской области в Пскове.

Несколько меморандумов подписало в соседнем государстве руководство Псковского государственного университета. Так, ПсковГУ и Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет подписали меморандум о сотрудничестве в области медицинского образования. Опорный вуз Псковской области также подписал договор с Витебским государственным технологическим университетом о научно-образовательном сотрудничестве и создании программы двух дипломов по направлению «Дизайн» и с государственным университетом имени Машерова о развитии сотрудничества в области исторического образования;

Делегация договорилась и о сотрудничестве Псковского театра кукол и известного Витебского театра «Лялька», которое, по замечанию Михаила Ведерникова, позволит выйти на новый уровень обмена труппами, театрами и проведения гастролей.

Псковские власти посетили свободную экономическую зону «Витебск». В рамках заключенных соглашений между ней и ОЭЗ «Моглино» Псковская область планирует выстраивать более плотные партнёрские отношения.

Также регион намерен взаимодействовать с Белоруссией в строительной отрасли. «Сейчас федерация очень серьезные средства направляет на реализацию национальных проектов, в рамках которых строится большое количество социальных объектов. Для нашей строительной отрасли это серьёзный вызов, и здесь нужно использовать все ресурсы и возможности. Поэтому мы рассчитываем на участие белорусских компаний в этом направлении», - подчеркнул губернатор Псковской области.

Официальный визит псковской делегации в Белоруссию продолжается, окончательные итоги губернатор подведет в конце недели.