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Политика

Эксперт: Псковские коммунисты деморализованы и дезориентированы

На фото: первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Фото Александра Сидоренко.

Рядовые коммунисты Псковского областного отделения КПРФ на местах деморализованы и дезориентированы. К такому выводу пришел главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев в аналитической статье о позициях партий, представленных в Псковской области.

Максим Андреев напомнил, что по итогам прошедших в Псковской области муниципальных выборов КПРФ увеличила число депутатов с 42 до 51.

«Но это не отменяет главного: псковское отделение компартии продолжает упорно игнорировать региональные вызовы и инфоповоды, транслируя избирателям в основном месседжи, связанные с федеральной повесткой и исходящие от центрального руководства партии. Очевидно, что рядовые коммунисты на местах деморализованы и дезориентированы», – отметил главный редактор «Псковской правды».

В то же время Максим Андреев отметил, что и в самом Псковском областном отделении КПРФ полно противоречий, которые, по его мнению, будут только обостряться по мере приближения даты выборов в Псковское областное Собрание.

Эксперт уверен, что сокращение депутатского корпуса регионального парламента с 44 до 26 депутатов неминуемо приведет к росту накала внутрипартийной борьбы в КПРФ. «А она у коммунистов, как мы знаем из уроков истории, порой склонна принимать особо впечатляющие масштабы и формы», – заключил Максим Андреев.

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