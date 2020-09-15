Число депутатов в Псковском областном Собрании сократится до 26

13:58, 15 сентября 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов поддержали в двух чтениях законопроект о сокращении численности депутатского корпуса с 44 до 26 депутатов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 15 сентября. Во втором чтении законопроект поддержали 36 депутатов, против 2, 2 воздержались.

Законопроект об этом был внесен в Псковское областное Собрание группой депутатов, представляющих фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Численность депутатов будет уменьшена до 26. Предполагается, что новый созыв областного Собрания будет также формироваться по пропорциональной системе: 13 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам. Таким образом, в Псковской области предстоит изменить нарезку избирательных округов, сократив их число с нынешних 22 до 13.