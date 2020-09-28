Субботник пройдет в Выбутах 10 октября

11:53, 28 сентября 2020, ПАИ

10 октября в Выбутах пройдет субботник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Региональный оператор по обращению с ТКО начал подготовку к проведению субботника на погосте Выбуты в Псковском районе. Мероприятие по уборке и благоустройству родины равноапостольной княгини Ольги состоится 10 октября. В нем примут участие сотрудники компании «Экопром», также принять участие могут все желающие.

Регоператор предоставит участникам инвентарь, перчатки и фирменные спецпакеты для мусора. Субботник на погосте Выбуты пройдет в третий раз. Ранее он проводился в апреле, но из-за пандемии субботник перенесли на осень.

Инициаторами проведения мероприятия выступают прихожане храма Илии Пророка, жители Пскова, деревень Бабаево, Покрутище, Кузнецово, Раздолье и паломники, приезжающие посетить родину княгини Ольги.