0
12:30
Весь навоз с мегафермы «Красное знамя» будет вноситься на поля
11:34
Средняя зарплата доярки на псковской ферме достигает 35 тысяч рублей
10:57
В Невельском районе разыскивают ушедшего два месяца назад мужчину
10:41
35-е место заняла Псковская область в рейтинге приверженности ЗОЖ
10:32
У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена
10:07
1800 имен коров – директор «Красного знамени» Андрей Козлов рассказывает о строительстве молочной фермы в эфире ПАИ-live
08:41
Транспортный коллапс вызвало ДТП на Завеличье
Еще новости
Общество

Субботник пройдет в Выбутах 10 октября

10 октября в Выбутах пройдет субботник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Региональный оператор по обращению с ТКО начал подготовку к проведению субботника на погосте Выбуты в Псковском районе. Мероприятие по уборке и благоустройству родины равноапостольной княгини Ольги состоится 10 октября. В нем примут участие сотрудники компании «Экопром», также принять участие могут все желающие.

Регоператор предоставит участникам инвентарь, перчатки и фирменные спецпакеты для мусора. Субботник на погосте Выбуты пройдет в третий раз. Ранее он проводился в апреле, но из-за пандемии субботник перенесли на осень.

Инициаторами проведения мероприятия выступают прихожане храма Илии Пророка, жители Пскова, деревень Бабаево, Покрутище, Кузнецово, Раздолье и паломники, приезжающие посетить родину княгини Ольги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Весь навоз с мегафермы «Красное знамя» будет вноситься на поля
28 сентября 2020
Весь навоз с мегафермы «Красное знамя» будет вноситься на поля
Средняя зарплата доярки на псковской ферме достигает 35 тысяч рублей
28 сентября 2020
Средняя зарплата доярки на псковской ферме достигает 35 тысяч рублей
В Невельском районе разыскивают ушедшего два месяца назад мужчину
28 сентября 2020
В Невельском районе разыскивают ушедшего два месяца назад мужчину
35-е место заняла Псковская область в рейтинге приверженности ЗОЖ
28 сентября 2020
35-е место заняла Псковская область в рейтинге приверженности ЗОЖ
У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена
28 сентября 2020
У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена
1800 имен коров – директор «Красного знамени» Андрей Козлов рассказывает о строительстве молочной фермы в эфире ПАИ-live
28 сентября 2020
1800 имен коров – директор «Красного знамени» Андрей Козлов рассказывает о строительстве молочной фермы в эфире ПАИ-live
Транспортный коллапс вызвало ДТП на Завеличье
28 сентября 2020
Транспортный коллапс вызвало ДТП на Завеличье
Агрогородки могут появиться в Псковской области
28 сентября 2020
Агрогородки могут появиться в Псковской области

Идет загрузка...