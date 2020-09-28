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Общество

Названа причина пожара в общежитии на улице Народной в Пскове

Причиной пожара в общежитии в доме № 19 на улице Народной в Пскове стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в 22:54 26 сентября. В пятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире выгорела комната размером 5 на 3 метра.

  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • 48 человек эвакуированы из общежития на ул. Народной в Пскове
    Фото: ПАИ

Для ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники и 18 человек. Из здания было эвакуировано 48 человек, 30 из них выводили пожарные.

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