Микрозаймы на 100 млн рублей получит малый бизнес в Псковской области

13:29, 28 сентября 2020, ПАИ

Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в ближайшие три года (до 2022 года) направят порядка 100 млн рублей на выдачу льготных микрозаймов субъектам МСП. Это позволит удержать от банкротства действующие бизнес-проекты и создать новые, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева.

По его словам, микрофинансирование пользуется у предпринимателей в Псковской области повышенным спросом. Эта мера поддержки позволяет малому бизнесу получить средства под процент, который существенно ниже предлагаемого коммерческими банками. С 2019 года микрокредитование МСП в регионе ведется в рамках нацпроекта. Региональной микрофинансовой организацией выступает Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

«Мы заложили беспрецедентные средства на эти цели на три ближайших года и намерены направить порядка 100 млн рублей на поддержку МСП в виде льготных микрозаймов. К 2021 году число выданных льготных займов малому и среднему бизнесу составит более 300. Мы также увеличиваем информирование предпринимателей о кредитных продуктах банков области, видах поддержки, представляемой региональным Фондом гарантии и развития предпринимательства, Корпорацией МСП, а также МСП Банком. Эта работа позволяет обеспечить равный доступ малого бизнеса к льготному кредитованию», - сказал Михеев.

Микрокредиты на льготных условиях региональные власти предоставляют начинающим бизнесменам, а также тем, кто уже имеет свое дело в сфере промышленности.

«У нашего бизнеса есть возможность взять займы, предоставляемые МСП Банком, ими могут воспользоваться приоритетные группы начинающих предпринимателей, к которым относятся молодежь, женщины, инвалиды, граждане в возрасте старше 45 лет. А резиденты промышленных площадок могут взять так называемую промышленную ипотеку - это средства, предоставляемые на реконструкцию либо создание производственных помещений», - рассказал Михеев.

Он отметил, что региональный Фонд гарантий и развития предпринимательства ежегодно предоставляет микрокредиты субъектам МСП под льготную ставку 6% при сроке кредитования до года и 10% - если срок больше. Максимальная сумма кредита может составить 5 млн рублей, максимальный срок - три года.

«Для повышения доступности финансирования микро- и малого бизнеса, на субсидирование ставок по микрозаймам регион направит до 2024 года почти 290 млн рублей, в основном это средства федерального бюджета, в их числе 2,8 млн рублей из консолидированного бюджета региона», - пояснил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

По его словам, в 2020 году власти региона намерены направить из федерального и регионального бюджетов порядка 390 млн рублей на поддержку сферы малого и среднего предпринимательства. Эти средства пойдут на популяризацию предпринимательства, на запуск программ по акселерации субъектов МСП, в том числе на проведение обучающих семинаров и форумов. Кроме того, часть средств будет направлена на поддержку предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе.

Структура нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.