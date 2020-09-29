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Общество

#Опросник ПАИ: Где вы предпочитаете обедать?

О том, где жители Пскова предпочитают обедать и сколько тратят на это, узнал корреспондент Псковского агентства информации.

Выяснилось, что большинство псковичей предпочитают обедать в местах, которые находятся поблизости к их учебе и работе.

Так, жители Пскова предпочитают выбирать кафе «Миша», столовые «Бульвар», «Французская булочка», «Сергиевская столовая», KFC. На обед они готовы тратить в среднем 200-400 рублей.

Та часть людей, которая берет обед с собой, кушают либо на работе, либо, в случае отсутствия обеда, голодают.

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