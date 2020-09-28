0
18:30
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
18:21
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
17:10
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
17:00
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
14:11
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
13:47
Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко в Минске
12:53
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Фото Андрея Степанова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 21 по 27 сентября, равняется 39. В своем Instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 20 постов и 38 «историй». Седьмую строчку рейтинга губернатор Псковской области делит с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Лидирует в рейтинге губернатор Ханты-Мансийского АО - Югра Наталья Комарова с индексом активности 88. Второе место занял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На третьей строчке расположился председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
28 сентября 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
28 сентября 2020
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
28 сентября 2020
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко в Минске
28 сентября 2020
Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко в Минске 1
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы
28 сентября 2020
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы
В Минске Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии
28 сентября 2020
В Минске Михаил Ведерников встретился с премьер-министром Белоруссии

Идет загрузка...