Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

17:00, 28 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 21 по 27 сентября, равняется 39. В своем Instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 20 постов и 38 «историй». Седьмую строчку рейтинга губернатор Псковской области делит с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Лидирует в рейтинге губернатор Ханты-Мансийского АО - Югра Наталья Комарова с индексом активности 88. Второе место занял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На третьей строчке расположился председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов.