Флешмоб #Пульсируй к Всемирному дню сердца стартовал в Пскове

14:51, 29 сентября 2020, ПАИ

29 сентября, во Всемирный день сердца, в сквере возле Центра студенческих инициатив у центрального корпуса ПсковГУ собрались студенты, активисты совета по молодежной политике при главе города Пскова, волонтеры-медики. Они изобразили пульсирующее сердце, взявшись за руки. Вместе с молодежью была и председатель регионального совета партпроекта «Здоровое будущее», главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии «Единая Россия».

Она рассказала собравшимся о признаках болезни сердца, о необходимости тренировки сердечно-сосудистой системы человека, о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которая помогает существенно снизить риск преждевременной смерти от инфарктов и инсультов.

«Каждый человек, которому небезразлично свое здоровье, должен проходить регулярное медицинское обследование, прилагать усилия по борьбе с вредными привычками, особенно курением, нормализовать массу тела, регулярно контролировать артериальное давление, холестерин и сахар в крови, поддерживать эти показатели в целевых пределах путем преодоления физической инертности, коррекции питания», - считает Галина Неваленная.

Кроме того, участники мероприятия провели опрос жителей Пскова, выясняя, знают ли они первые симптомы нарушений работы сердца, меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры раздавали листовки о том, как действовать, чтобы сберечь свое сердце, и как правильно оказать неотложную помощь в случае инфаркта или инсульта больному человеку.