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Общество

Невельчанам рассказали, как будут лечить инфекционных больных

Группы жителей Невельского района встретилась с руководством комитета по здравоохранению Псковской области, чтобы обсудить, каким образом будут лечить инфекционных больных из муниципалитета после закрытия инфекционного отделения в Невеле, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что инфекционная служба региона модернизируется и теперь квалифицированная и высокотехнологичная помощь инфекционным больным региона будет оказываться в двух новых современных медцентрах в Пскове и Великих Луках.

«Если у пациента тяжелая форма заболевания, он однозначно должен лечиться в большой больнице. Для пациентов ничего не меняется. Тяжелые случаи и раньше направлялись в Псков или Великие Луки. Средняя форма заболевания, например, ОРВИ у детей, они как лечились, так и будут лечиться в стенах районных больниц, в детских отделениях. Койки в райбольницах в инфекционных больницах не закрываются, а консервируются. Врач-инфекционист продолжит вести прием», - рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рогозина.

Видеостенограмму разговора смотрите здесь.

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