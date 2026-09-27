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Кинолог назвал самый эффективный способ воспитания собаки

Положительное подкрепление является самым эффективным и быстрым способом воспитания собаки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, это наиболее безопасный вариант обучения, при котором питомец получает угощение, ласку или внимание за правильное выполнение команды.

Фото: ПАИ

Владимир Голубев пояснил, что помимо положительного подкрепления существуют ещё три метода – отрицательное подкрепление, положительное наказание и отрицательное наказание. Все вместе они образуют «Квадрат Скиннера». Кинолог пояснил, что термины «положительное» и «отрицательное» в данном случае относятся не к эмоциям, а к тому, добавляется ли стимул для собаки или убирается.

Кинолог привёл примеры. Отрицательное подкрепление – это лёгкое нажатие рукой на круп, чтобы собака села, после чего рука убирается. Положительное наказание применяется в экстренных случаях, например, когда собака пытается съесть запрещённый предмет, и хозяин натягивает поводок. Отрицательное наказание – это прекращение игры и удаление игрушки, если питомец прикусил хозяина.

Владимир Голубев предупредил, что с методами, вызывающими дискомфорт, легко переборщить и случайно причинить собаке боль или испугать её. Поэтому в работе с хозяевами кинологи делают упор на положительное подкрепление.

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