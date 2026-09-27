Михаил Ведерников поздравил членов избирательных комиссий с профессиональным праздником
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил членов избирательных комиссий региона с их профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.
«Это представители самых разных профессий, которых объединяет преданность своему делу – обеспечению прозрачности, открытости и легитимности избирательных кампаний. Друзья! От качества вашей работы зависит доверие людей к власти, а значит, стабильность в нашем обществе, регионе и в государстве в целом», – отметил Михаил Ведерников.
Он поблагодарил членов избирательных комиссий за добросовестный труд, профессионализм, большую самоотдачу и гражданскую ответственность.
«Желаю вам успехов в вашей нужной и ответственной работе! С праздником!» – заключил губернатор.
Отметим, региональную дату члены и работники избирательных комиссий Псковской области отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября.
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