Михаил Ведерников поздравил членов избирательных комиссий с профессиональным праздником

17:44, 27 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил членов избирательных комиссий региона с их профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

«Это представители самых разных профессий, которых объединяет преданность своему делу – обеспечению прозрачности, открытости и легитимности избирательных кампаний. Друзья! От качества вашей работы зависит доверие людей к власти, а значит, стабильность в нашем обществе, регионе и в государстве в целом», – отметил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил членов избирательных комиссий за добросовестный труд, профессионализм, большую самоотдачу и гражданскую ответственность.

«Желаю вам успехов в вашей нужной и ответственной работе! С праздником!» – заключил губернатор.

Отметим, региональную дату члены и работники избирательных комиссий Псковской области отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября.