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Ярмарка фестиваля «Книжная яблоня» показала, что псковичи читают всё

Ярмарка в рамках девятого ежегодного литературного фестиваля «Книжная яблоня» показала, что у псковичей нет каких-то определённых читательских предпочтений. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото: ПАИ

По словам представителей издательств, в других городах обычно уже на второй день можно судить о том, какие книги предпочитают местные жители. А в Пскове читатели покупают «всего понемножку»: и детективы, и готовые учебные материалы для уроков истории и обществознания в начальной школе, и книги об Арктике, и проиллюстрированные Антоном Ломаевым сказки с автографами художника.

Напомним, что в Пскове на площади Ленина и в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошла книжная выставка-ярмарка.

В этом году в ярмарке фестиваля «Книжная яблоня» участвовало много издательств, авторов и книготорговых компаний (более 35), в том числе «Речь», «Самокат», «Проспект» и «РиполКлассик», такие необычные проекты, как «Паулсен», «Тире и Точка», «Гудвин», издательства, специализирующиеся на книгах об искусстве («Лорета» и «Графо»). На ярмарке также были представлены книги художницы Екатерины Волжиной, издательств, которые выпускают мангу и комиксы (например, «Эвлорин»), и уникальных издательских проектов «Сел и поехал по России», «Чудеса и приключения», «Мы наши».

Кроме того, в ярмарке принимали участие местные писатели-краеведы и ремесленники: здесь можно было узнать, как отливают бумагу из вторсырья, сделать украшение в витражной технике и приобрести уникальные издания о Пскове и Псковской области.

Для посетителей были организованы мастер-классы издательств и местных мастеров, встречи с авторами книг и автограф-сессии, игры и викторины с призами. Приехавшие на ярмарку представители издательств участвовали в акции «Подари книгу библиотеке».

Напомним, что в этом году псковский фестиваль «Книжная яблоня» получил грант Президентского фонда культурных инициатив, поэтому он как никогда был наполнен интересными мероприятиями с участием многочисленных деятелей искусства со всероссийской известностью, отметили организаторы.

В фестивале задействованы все виды творческой активности, которые так или иначе связаны с книгой: театр, музыка, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликация.

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