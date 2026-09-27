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Губернатор Псковской области поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: ПАИ

«В Псковской области по праву гордятся историей машиностроительных предприятий, профессионализмом руководителей и инженеров, мастерством рабочих и сплоченностью трудовых коллективов. Продукция, выпускаемая на наших заводах, известна своим качеством, надёжностью и востребована далеко за пределами региона», – отметил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что псковские предприятия по праву занимают лидирующие позиции в своих направлениях. Так, «ВОМЗ» является крупнейшим заводом Северо-Запада России по производству прицепной техники и оборудования для подъема и транспортировки, «Велмаш-С» – ведущим российским производителем грузоподъемной техники, ПЗМП – одним из крупнейших поставщиков приводного оборудования, ЗАО «ЗЭТО» – производителем высоковольтного оборудования.

«Реостат» производит полный комплект электрооборудования для поездов переменного тока, а автокомпоненты завода «Авар» поставляются крупнейшим автосборочным предприятиям России. А с 2024 года важным участником промышленного комплекса Псковской области стал «Севкабель», выпуская широкий спектр кабельно-проводниковой продукции для нужд машиностроения, заметил глава региона.

«Эти успехи стали возможны благодаря тому, что вы не просто сохраняете традиции, но и смело внедряете современные технологии, осваивая новые направления производства. Выражаю признательность ветеранам отрасли, которые заложили основу сегодняшних достижений и передают молодому поколению любовь к профессии и ответственность за результат», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил работников машиностроения за добросовестный труд, верность своему делу и вклад в развитие экономики Псковской области. «Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – заключил он.

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