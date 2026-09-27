«Туризм – это прежде всего люди»: Михаил Ведерников поздравил работников отрасли

14:54, 27 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников туристической отрасли с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

«В Псковской области в сфере туризма трудится порядка восьми тысяч человек – увлечённых профессионалов, которые искренне любят наш регион и сохраняют лучшие традиции псковского гостеприимства», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что за последние пять лет туристический поток в Псковскую область вырос на 48 %, экскурсантов – на 85 %. Появилось более 400 гостиничных номеров, реализовано 74 проекта создания туристской инфраструктуры в рамках президентского проекта «Туризм и гостеприимство».

«Но туризм – это не только инфраструктура, а прежде всего люди, которые встречают гостей нашего региона. Именно вы – гиды, экскурсоводы, туроператоры и турагенты, администраторы, сотрудники отелей и объектов показа – создаёте для гостей незабываемые впечатления», – написал глава региона.

Он поблагодарил работников туристической отрасли за вклад в её развитие и за искреннюю любовь к Псковской области.

Напомним, Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября.