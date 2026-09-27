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Общество

«Михайловское» и актриса Анна Яковлева откроют цикл спектаклей «Ожившие страницы книг»

Новый цикл литературных спектаклей «Ожившие страницы книг» откроют Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и актриса «Петербург-концерта» Анна Яковлева 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в музейной пресс-службе.

Анна Яковлева в литературном спектакле «Пути-дороги сказочны». Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как сообщают в музее-заповеднике, на сегодняшний день в сезоне 2026/2027 запланировано десять камерных показов. Первый – спектакль «Пути-дороги сказочны» (другое название работы – «Чудесные сказочники северного края: Борис Шергин и Степан Писахов»).

Среди литературных произведений, которые актриса намерена представить в своём прочтении псковским слушателям с сентября по июнь, пушкинские «Борис Годунов» и «Метель», «Дама с собачкой» Чехова, «Мёртвые души» Гоголя, иронические миниатюры Тэффи.

Обращается Анна Яковлева в своих работах и к творчеству советских писателей и поэтов – Александра Грина, Андрея Платонова, Ольги Берггольц, а ещё к старинным сказам – не только архангельским в версиях Шергина и Писахова, но и к уральским. Весьма интересные искушённой аудитории, её спектакли будут особенно полезны тем, кто только открывает для себя мир отечественной литературы.

Важно, что все спектакли петербургской актрисы включены в федеральную программу «Пушкинская карта», подчеркнули в «Михайловском».

В музее также сообщили, что выступления актрисы – по одному ежемесячно – будут проходить в псковской городской усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство Пушкинского заповедника в областном центре.

Мастер художественного слова Анна Яковлева уже хорошо знакома псковичам и гостям региона не только по стартовавшему этой весной проекту «Ожившие страницы книг», но и как участник традиционных «Летних вечеров в русской усадьбе», которые пользуются большим успехом у туристов. В разные годы в мемориальной усадьбе «Тригорское» (бывшем имении соседей и приятелей ссыльного Пушкина – Осиповых и Вульфов) исполнительница представляла камерные литературные и – в ансамбле с известными петербургскими музыкантами – литературно-музыкальные программы по произведениям Пушкина, Чехова, Чайковского.

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