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Общество

#Опросник ПАИ: Какие фильмы смотрят псковичи

В Псковской области, в отличие от некоторых регионов, уже открылись кинотеатры. Да и онлайн-сервисы, предлагая к просмотру десятки тысяч фильмов, просто призывают провести вечера и выходные дома перед экраном. Что посмотреть, узнали корреспонденты Псковского агентства информации у жителей Пскова на улицах. Горожане помогли изданию составить свой список фильмов, которые должен посмотреть каждый.

Советы псковичей охватили чуть ли не всю историю мирового кинематографа: от советской классики до современного зарубежного хоррора.

Многие высказывались весьма категорично, заявляя, что «если ты не смотрел «Чапаева», ты не человек». Женщины предлагали посмотреть «Девчат», «Свадьбу в Малиновке», «Обыкновенное чудо».

Молодежь советовала обратиться к творчеству Кирилла Серебренникова и Юрия Быкова. «Дурака» надо посмотреть, потому что это Россия», – отметил псковский студент. Другие предлагали окунуться в комедийный российский сериал «Сваты».

Из хороших новинок псковичи назвали «Довод» и «После. Глава 2». Первый – для тех, кто «любит подумать», второй – для «любителей мелодрам».

Среди зарубежных кинокартин псковичи выделили «1+1», «Помни меня» и работы Квентина Тарантино.

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