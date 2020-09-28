Избраны главы поселений Себежского района
В Себежском районе избрали глав городских и сельских поселений. Как сообщается на сайте муниципалитета, в районе прошли заседания вновь избранных Собраний депутатов поселений.
Главой городского поселения «Себеж» избран Геннадий Васильев.
Главой городского поселения «Сосновый Бор» – Максим Шолохов.
Главой городского поселения «Идрица» – Елена Сикорская.
Главой сельского поселения «Красноармейская волость» – Виктор Лапшин.
Главой сельского поселения «Себежское» – Виктор Егоров.