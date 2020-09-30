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Общество

Три улицы отремонтируют на дополнительные средства нацпроекта в Острове

В Острове отремонтируют три улицы на дополнительные средства национального проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На дополнительные средства, которые Псковская область получила на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Острове отремонтируют еще три улицы: 1 Мая, Германа и Соляную. Все три контракта администрация Островского района подписала с победителем электронных аукционов — компанией «Дорожник-2010».

Улицу 1 Мая приведут в порядок на участке от улицы О. Молодогвардейцев до улицы К. Маркса. Дорожники отфрезеруют старое покрытие дороги, выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины смесью щебня с асфальтобетонной крошкой. Аналогичные работы проведут на улицах Германа и Соляной. Протяженность каждого участка — 204 метра.

Общая сумма контрактов составила около 12,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Гарантийный срок на верхний слой покрытия из асфальтобетона — 5 лет, на обочины — 2 года.

Ранее по нацпроекту в Острове отремонтировали улицы Балтийскую, Пригородную, Рымара, Гастелло и Полевую.

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