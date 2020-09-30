В Псковской области «Единая Россия» проведет неделю приемов граждан старшего поколения

14:10, 30 сентября 2020, ПАИ

Прием граждан старшего поколения проведет «Единая Россия» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Единая Россия» проведет неделю приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам с 5 по 9 октября. Прием граждан приурочен к Международному дню пожилого человека.

Тематические приемы граждан будут проводиться в региональной общественной приемной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» в дистанционном формате.

В приеме граждан примут участие депутаты Госдумы Федерального Собрания России, член Совета Федерации, члены фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, Псковской городской Думы, районные и волостные депутаты, а также представители профильных комитетов и ведомств Псковской областной администрации, сотрудники Пенсионного фонда, активисты регионального отделения Союза пенсионеров России.

Задать вопросы можно по телефонам региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева (8112) 662512 или по адресу электронной почты: roppskov903_@mail.ru.

Для полного и всестороннего рассмотрения вопроса необходимо указать ФИО заявителя и контактный телефон.