Михаил Ведерников предупредил глав замерзающих районов о зеркальном отношении к их просьбам

16:06, 30 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил глав замерзающих районов, в числе которых Невельский, Островский, Куньинский, Новоржевский, о зеркальном отношении к их просьбам. Об этом глава региона заявил на совещании, посвященном старту отопительного сезона, 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, в Островском, Куньинском и Новоржевском районах не приняты даже нормативные акты относительно начала отопительного сезона. «Обещаю зеркальное отношение к вам и вашим обращениям. Думаю, и люди сделают выводы», – отметил Михаил Ведерников.

«По регламенту можно запустить отопление, если среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение пяти дней, но на практике это не соответствует ожиданиям людей. Особенно в период пандемии, когда есть риск для здоровья и жизни», – подчеркнул губернатор, добавив, что в его адрес поступает множество обращений от псковичей.

Он напомнил, что еще 14 сентября обсуждался сценарий раннего начала отопительного сезона 28 сентября. «Мы разработали механизм периодического протапливания, с каждым руководителем обсудили проблемные точки, – отметил Михаил Ведерников. – И в Бежаницком, Новоскольническом, Дновском, Себежском, Усвятском и Дедовичском районах отопительный сезон начался. Вы делом доказали, что заботитесь о здоровье и комфорте жителей. Псков и Великие Луки тоже начали подключать жилищный фонд, но позже».