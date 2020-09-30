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23-летний великолучанин из-за ревности сбросил с балкона девушку

Фото Дарьи Хватковой.

Из-за ревности 23-летний житель Великих Лук сбросил с балкона девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

8 мая 2019 года обвиняемый из-за ревности проник в квартиру своей знакомой. Спасаясь от обвиняемого, девушка выбежала на балкон. Тогда молодой человек умышленно скинул потерпевшую с балкона второго этажа. Девушка получила серьезные травмы.

Обвиняемый был задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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