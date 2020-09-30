Двух сбежавших осужденных задержал личный состав псковского УФСИН во время учений

21:20, 30 сентября 2020, ПАИ

В псковском управлении ФСИН сегодня прошли тренировки по отработке действий по розыску и задержанию сбежавших осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФСИН России по Псковской области.

Утром личный состав УФСИН России по Псковской области был поднят по тревоге. Оперативный штаб приступил к розыску и задержанию двоих заключенных, совершивших побег из-под охраны одного из подведомственных учреждений.

После построения личного состава, проверки служебных удостоверений, личных жетонов и укомплектованности «тревожных вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба, на котором заместители начальника представили руководителю оперативного штаба свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

В ведомстве отметили, что в ходе штабной тренировки были отработаны вопросы организации взаимодействия, углубление знаний и умений сотрудников оперативного штаба по сбору, анализу данных обстановки, производстве расчётов и выработке предложений начальнику для принятия решения, совершенствованию навыков должностных лиц в разработке служебно-распорядительных документов по организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, управлению сводным отрядом.

Штабные тренировки в УФСИН и подведомственных учреждениях проводятся регулярно. Их главная цель – показать наиболее целесообразные методы работы руководителей и органов управления, приемы и способы действий подчиненных сил и средств по организации выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах и подготовка личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.