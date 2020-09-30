Росгвардия напомнила псковичам о переносе сроков продления лицензий

22:57, 30 сентября 2020, ПАИ

В период ограничительных мер, связанных с пандемией короновируса, сроки разрешительных документов продлеваются до 1 декабря 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. В связи с этим заявление на продление разрешительных документов необходимо подать до 01 ноября 2020 года.

До 1 декабря 2020 года переносятся сроки подтверждения соответствия юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, в том числе предусматривающим переоформление (продление) лицензий, разрешений удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением лицензий на осуществление частной детективной и охранной деятельности, по которым срок подтверждения соответствия наступает в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года.