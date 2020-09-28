Строителям Крымского моста запретили въезд в ЕС

07:26, 02 октября 2020, ПАИ

Совет ЕС внес в черный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавших участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале постановлении Совета ЕС, пишет ТАСС.

«23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин объявил об открытии железнодорожного моста через Керченский пролив, что завершило реализацию проекта по соединению железнодорожных систем России и Крымского полуострова, который был нелегально оккупирован (так в ЕС называют воссоединение на основании референдума). Строительство моста и железнодорожных путей и соединение их с транспортной инфраструктурой полуострова позволили России консолидировать контроль над нелегально аннексированными Крымом и Севастополем, продолжив их изоляцию от Украины. В этой связи Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов, за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом», - говорится в документе.

В черный список ЕС внесены компании «Ленпромтранспроект», которая участвовала в проектировании железнодорожного моста, АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск», «активно участвовавшая в проекте», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога», которое является оператором железнодорожного моста, Крымская первая страховая компания, участвовавшая в страховании проекта.

В санкционный список также включены Леонид Рыженькин, замдиректора компании «Стройгазмонтаж», руководивший проектом строительства, и генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» (ТК «ГСЭ») Александр Ганов.

Всем фигурантам черного списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках, если они там будут найдены, подлежат заморозке. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.