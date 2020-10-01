Банки выдали ипотечных займов на 2,1 трлн рублей

08:50, 02 октября 2020, ПАИ

Более 860 тыс. жилищных займов на 2,1 трлн рублей выдали российские банки с начала года и до 1 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По итогам августа средний размер ипотеки равен 2,54 млн рублей, что превышает цифру аналогичного периода прошлого года на 14%, добавили там. В августе полная стоимость ипотечного кредита, то есть процент и иные обязательные платежи, опустилась до 8,9% годовых.

В банках из списка топ-30 подтвердили рост спроса на ипотеку. В целом по рынку объем жилищных кредитов в этом году увеличился почти на 40%, а их количество – на 25%, оценили в «Открытии».

Основная причина роста связана с низкими ставками и программой льготной ипотеки в новостройках, запущенной государством с апреля до ноября 2020-го, пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Он отметил, что сегмент жилищного кредитования оказался единственным, который не только быстро восстановился, но и существенно вырос.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Дениса Домащенко, запуск госпрограммы по льготной ставке стал серьезным акселератором в росте объемов ипотечного кредитования. Учитывая, что проект временный, с его завершением количество вновь выданных займов на жилье сократится, а ставки пойдут вверх, считает он.

Лидерами по объему жилищных займов, по данным бюро, стали Москва (64%) и Московская область (53%). Пятерку замыкают Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан.