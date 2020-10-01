0
15:26
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
19:09
Агропомощь Псковской области: от льготных кредитов Россельхозбанка к продовольственной безопасности страны
19:55
Юрий Сорокин: Падающий рубль нам невыгоден
12:30
Весь навоз с мегафермы «Красное знамя» будет вноситься на поля
11:34
Средняя зарплата доярки на псковской ферме достигает 35 тысяч рублей
10:32
У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена
08:02
Агрогородки могут появиться в Псковской области
Еще новости
Экономика

Банки выдали ипотечных займов на 2,1 трлн рублей

Более 860 тыс. жилищных займов на 2,1 трлн рублей выдали российские банки с начала года и до 1 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По итогам августа средний размер ипотеки равен 2,54 млн рублей, что превышает цифру аналогичного периода прошлого года на 14%, добавили там. В августе полная стоимость ипотечного кредита, то есть процент и иные обязательные платежи, опустилась до 8,9% годовых.

В банках из списка топ-30 подтвердили рост спроса на ипотеку. В целом по рынку объем жилищных кредитов в этом году увеличился почти на 40%, а их количество – на 25%, оценили в «Открытии».

Основная причина роста связана с низкими ставками и программой льготной ипотеки в новостройках, запущенной государством с апреля до ноября 2020-го, пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Он отметил, что сегмент жилищного кредитования оказался единственным, который не только быстро восстановился, но и существенно вырос.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Дениса Домащенко, запуск госпрограммы по льготной ставке стал серьезным акселератором в росте объемов ипотечного кредитования. Учитывая, что проект временный, с его завершением количество вновь выданных займов на жилье сократится, а ставки пойдут вверх, считает он.

Лидерами по объему жилищных займов, по данным бюро, стали Москва (64%) и Московская область (53%). Пятерку замыкают Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
01 октября 2020
Торговый дом «Тимохин» на Четырех углах в Пскове выставлен на продажу
Юрий Сорокин: Падающий рубль нам невыгоден
29 сентября 2020
Юрий Сорокин: Падающий рубль нам невыгоден
Весь навоз с мегафермы «Красное знамя» будет вноситься на поля
28 сентября 2020
Весь навоз с мегафермы «Красное знамя» будет вноситься на поля
Средняя зарплата доярки на псковской ферме достигает 35 тысяч рублей
28 сентября 2020
Средняя зарплата доярки на псковской ферме достигает 35 тысяч рублей
У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена
28 сентября 2020
У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена
Агрогородки могут появиться в Псковской области
28 сентября 2020
Агрогородки могут появиться в Псковской области
111 новых автобусов выйдут на маршруты в Псковской области в октябре
28 сентября 2020
111 новых автобусов выйдут на маршруты в Псковской области в октябре
Игорь Максимов назвал самые проблемные точки теплосетей Пскова
24 сентября 2020
Игорь Максимов назвал самые проблемные точки теплосетей Пскова

Идет загрузка...