Красный Крест устроил праздник для детей войны

14:32, 02 октября 2020, ПАИ

1 октября участники проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» отметили День пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения Российского Красного Креста.

Для группы активистов проекта подготовили праздничную встречу «От всей души с поклоном и любовью». Педагоги и учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» представили музыкальную программу.

На концерте звучали произведения разных эпох и жанров, от русских народных песен до джазовых композиций. По словам слушателей, встреча получилась очень яркой и запоминающейся. Затем в мини-кафе Красного Креста были накрыты столы с угощением. Позже пожилые люди читали стихи и исполняли любимые песни. В завершение встречи ее участники поблагодарили организаторов за хорошее мероприятие и возможность пообщаться со своими ровесниками, встретить знакомых, которых давно не видели.

Во второй половине дня пожилые люди стали почетными гостями праздничного мероприятия в Областной научной библиотеке. Они гуляли по залам библиотеки, знакомились с выставками. Геннадий Григорьевич Переседов, читатель с многолетним стажем, исполнил для библиотекарей несколько песен, чем вызвал искреннее восхищение.

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Праздничные мероприятия состоялись в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны», поддержанного грантом президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.