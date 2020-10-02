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Общество

Красный Крест устроил праздник для детей войны

Фото: пресс-центр Псковского отделения Российского Красного Креста 

1 октября участники проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» отметили День пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения Российского Красного Креста.

Для группы активистов проекта  подготовили праздничную встречу «От всей души с поклоном и любовью». Педагоги и учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» представили музыкальную программу.

Фото: пресс-центр Псковского отделения Российского Красного Креста

На концерте звучали произведения разных эпох и жанров, от русских народных песен до джазовых композиций. По словам слушателей, встреча получилась очень яркой и запоминающейся. Затем  в мини-кафе Красного Креста были накрыты столы с угощением. Позже пожилые люди читали стихи и исполняли любимые песни. В завершение встречи ее участники поблагодарили организаторов за хорошее  мероприятие и возможность пообщаться со своими ровесниками, встретить знакомых, которых давно не видели.

Фото: пресс-центр Псковского отделения Российского Красного Креста

Во второй половине дня пожилые люди стали почетными гостями праздничного мероприятия в Областной научной библиотеке. Они гуляли по залам библиотеки, знакомились с выставками. Геннадий Григорьевич Переседов, читатель с многолетним стажем, исполнил для библиотекарей несколько песен, чем вызвал искреннее восхищение.

Фото: пресс-центр Псковского отделения Российского Красного Креста

Праздничные мероприятия состоялись в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны», поддержанного  грантом президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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