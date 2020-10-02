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Общество

Ярмарка «Осень-2020» пройдет в Пскове 3 октября

Осенняя ярмарка состоится в Пскове 3 октября. Фото: пресс-служба муниципалитета.

3 октября в Пскове пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, местом ее проведения станет Октябрьская площадь, Октябрьский проспект до пересечения с улицей Некрасова и улица Советская от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Режим работы ярмарки – с 6:00 до 17:00. В связи с этим будет закрыт проезд через центр города. Схема движения общественного транспорта тоже изменится.

Кроме того, стоянка транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от улицы Детской до площади Ленина, улице Профсоюзной будет запрещена с 20:00 2 октября до 6:00 3 октября.

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