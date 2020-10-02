0
16:31
«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун: феминистский детектив с сестрой Шерлока
11:13
«Мумий Тролль» выпустил новый альбом
10:03
Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон
16:56
Памятник Гарри Поттеру поставили в центре Лондона
15:26
Короткометражный фильм с Юлией Пересильд взял приз на фестивале Moscow Shorts
14:00
У ремейка диснеевского «Короля Льва» появится сиквел
12:58
Модельная библиотека открылась в Порхове
Еще новости
Культура

«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун: феминистский детектив с сестрой Шерлока

На стриминговом сервисе Netflix можно посмотреть картину «Энола Холмс» — новую интерпретацию историй о Шерлоке Холмсе, главную роль в которой, сестру гениального сыщика, сыграла Милли Бобби Браун, звезда «Очень странных дел». Фильм основан на серии книг американской писательницы Нэнси Спрингер. Кинокритик Лео Поутонен считает, что у Гарри Брэдбира получился неплохой приключенческий фильм с неискренним, хоть и праведным, посылом.

Мать Энолы (Милли Бобби Браун) внезапно исчезает, оставив лишь загадочные и пространные намеки, а за самой юной девушкой приезжают старшие братья — чиновник Майкрофт (Сэм Клафлин) и известный на всю Англию детектив Шерлок Холмс (Генри Кавилл). Энола воспитывалась не покорной чопорной дамой XIX века, а училась быть сильной, стойкой, умной и свободной. Ввиду этого брюзга Майкрофт, обеспокоенный «дикарством» своей сестры, которое может подпортить ему репутацию, принимает решение взять ее под свою опеку и обучить приличиям. Однако своенравная Энола не дает себя укротить так просто и сбегает на поиски матери. Позже она встречает молодого виконта Тьюксбери (Луис Патридж), которому грозит опасность, и постепенно поиски родителя превращаются в операцию по спасению парнишки.

Режиссер Гэрри Брэдбир, до этого снимавший нашумевший сериал «Дрянь» (а также участвовавший в создании других телевизионных и стриминговых хитов — «Убивая Еву» и «Рами»), перенес сюда главную изюминку своего предыдущего проекта —  героиня на протяжении всей ленты то и дело ломает четвертую стену. Благодаря этому приему ты привыкаешь к главной героине, входишь с ней в диалог, начинаешь за нее переживать и знакомишься через нее с правилами мира. Энергичный монтаж, хорошо поставленный экшн и присутствие тайны, которую должна разгадать главная героиня, позволяет картине сформироваться в глазах зрителя в крепкий приключенческий фильм с яркими персонажами. Здесь и по-детски разная Энола, ее консервативный и принципиальный брат Майкрофт, строгая, но уверенная в своей правоте директриса школы для юных леди и боевая подруга матери Энолы — чернокожая феминистка, обучающая женщин самообороне. С другой стороны, в фильме есть два абсолютно пустых персонажа, которые, по сути, просто выполняют функции: виконт Тьюксбери, служащий любовным интересом героини и двигателем сюжета, и, что самое грустное, — Шерлок Холмс. Сыщик в исполнении британца Генри Кавилла, поначалу кажущийся харизматичным и приятным, под конец сильно раздражает своим, напоминающим скорее поведение робота, а не живого человека, неменяющимся набором интонаций, мимики и движений. И, к сожалению, безусловная харизма фактурного Кавилла не способна скрыть истинную сущность персонажа.

Другим интересным аспектом фильма является его профеминистская направленность. Мама главной героини, как и ее подруга, — суфражистка, причем, как позже выясняется, довольно радикальная. Она планирует провести политическую акцию за свободу женщин, организовав взрыв, который привлечет большое внимание общественности. Энола же, личность, не обремененная чопорным воспитанием, благодаря своей матери уже познавшая свободу мысли и поступков, не желает быть сломленной миром мужчин викторианской Англии во главе с Майкрофтом Холмсом. Он хочет сделать ее более «цивилизованной», обучить манерам и выдать замуж, однако в этом мире консерватизма ее «дикарство» — эквивалент свободы. Главной обсуждаемой новостью и важным для сюжета моментом является введение на рассмотрение в парламенте билля о правах женщины на избирательный голос, а школа для девочек, в которую хочет устроить сестру Майкрофт, предстает этаким почти фашистским лагерем, где все ходят строем в одинаковых закрытых платьях и, кажется, вот-вот хором запоют: «We don’t need no education. We don’t need no thought control». Начинает казаться, что вот оно — качественное художественное произведение, которое еще и несет в себе посыл о равенстве и свободе. Однако нет.

Эти, казалось бы, благие намерения создателей полностью обесцениваются их лицемерием. Главной героине нашли принца на белом коне, которого ей нужно спасти. Хотя казалось, что Голливуд отказался от закостенелого тропа с обязательной любовной линией и понял, что если в фильме главные герои мужчина и женщина, то им необязательно быть возлюбленными, тем более, если женщина представляет собой хорошо прописанный самостоятельный персонаж, так, например, сделано в диснеевском «Зверополисе». Суфражистки в лице матери и ее подруги показаны мужененавистницами. Главный злодей фильма (легкий спойлер) — женщина, а ключевое событие в финале — принятие билля о правах, решается с помощью мужчины, который за секунду оказывается феминистом. Поэтому в морализаторскую фразу «Наше будущее зависит только от нас», звучащую в финале картины, не очень-то и верится. 

В итоге у Гарри Брэдбира вышел неплохой приключенческий фильм с неискренним, хоть и праведным, посылом.

Лео Поутонен
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Киногид
«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун: феминистский детектив с сестрой Шерлока Туда и обратно: «Довод» — запутанный и потрясающий триллер Кристофера Нолана с инверсией Кинопремьеры недели: долгожданный «Довод» Нолана и вымученные «Новые мутанты» Кинопремьеры недели: Итан Хоук — Тесла, новая часть «Билла и Теда» и «Вратарь Галактики» «Кто дважды ошибается, тот единожды помирает»: «Агент Ева» — энергосберегающий триллер с Джессикой Честейн Что смотреть в кино после карантина: «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Агент Ева» и «Гренландия» «История Огненной саги»: Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл едут на «Евровидение» «Зона дискомфорта», «Окаянные дни» и «Чума!»: три новых российских мини-сериала о самоизоляции Кинопремьеры онлайн: «Космические войска» со Стивом Кареллом и «Отмена действия» «Тёмное наследие»: седой Саймон Пегг самоизолируется в подвале в триллере Вона Стайна
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Мумий Тролль» выпустил новый альбом
02 октября 2020
«Мумий Тролль» выпустил новый альбом
Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон
02 октября 2020
Сериал «Ведьмак» продлили на третий сезон
Памятник Гарри Поттеру поставили в центре Лондона
01 октября 2020
Памятник Гарри Поттеру поставили в центре Лондона
Короткометражный фильм с Юлией Пересильд взял приз на фестивале Moscow Shorts
01 октября 2020
Короткометражный фильм с Юлией Пересильд взял приз на фестивале Moscow Shorts
У ремейка диснеевского «Короля Льва» появится сиквел
01 октября 2020
У ремейка диснеевского «Короля Льва» появится сиквел
Модельная библиотека открылась в Порхове
01 октября 2020
Модельная библиотека открылась в Порхове
Корейская семья переезжает на американскую ферму в трейлере фильма, победившего на «Сандэнсе»
01 октября 2020
Корейская семья переезжает на американскую ферму в трейлере фильма, победившего на «Сандэнсе»
Скрытый эскиз под «Джокондой» да Винчи обнаружил французский ученый
01 октября 2020
Скрытый эскиз под «Джокондой» да Винчи обнаружил французский ученый

Идет загрузка...