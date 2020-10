«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун: феминистский детектив с сестрой Шерлока

16:31, 02 октября 2020, ПАИ

На стриминговом сервисе Netflix можно посмотреть картину «Энола Холмс» — новую интерпретацию историй о Шерлоке Холмсе, главную роль в которой, сестру гениального сыщика, сыграла Милли Бобби Браун, звезда «Очень странных дел». Фильм основан на серии книг американской писательницы Нэнси Спрингер. Кинокритик Лео Поутонен считает, что у Гарри Брэдбира получился неплохой приключенческий фильм с неискренним, хоть и праведным, посылом.

Мать Энолы (Милли Бобби Браун) внезапно исчезает, оставив лишь загадочные и пространные намеки, а за самой юной девушкой приезжают старшие братья — чиновник Майкрофт (Сэм Клафлин) и известный на всю Англию детектив Шерлок Холмс (Генри Кавилл). Энола воспитывалась не покорной чопорной дамой XIX века, а училась быть сильной, стойкой, умной и свободной. Ввиду этого брюзга Майкрофт, обеспокоенный «дикарством» своей сестры, которое может подпортить ему репутацию, принимает решение взять ее под свою опеку и обучить приличиям. Однако своенравная Энола не дает себя укротить так просто и сбегает на поиски матери. Позже она встречает молодого виконта Тьюксбери (Луис Патридж), которому грозит опасность, и постепенно поиски родителя превращаются в операцию по спасению парнишки.

Режиссер Гэрри Брэдбир, до этого снимавший нашумевший сериал «Дрянь» (а также участвовавший в создании других телевизионных и стриминговых хитов — «Убивая Еву» и «Рами»), перенес сюда главную изюминку своего предыдущего проекта — героиня на протяжении всей ленты то и дело ломает четвертую стену. Благодаря этому приему ты привыкаешь к главной героине, входишь с ней в диалог, начинаешь за нее переживать и знакомишься через нее с правилами мира. Энергичный монтаж, хорошо поставленный экшн и присутствие тайны, которую должна разгадать главная героиня, позволяет картине сформироваться в глазах зрителя в крепкий приключенческий фильм с яркими персонажами. Здесь и по-детски разная Энола, ее консервативный и принципиальный брат Майкрофт, строгая, но уверенная в своей правоте директриса школы для юных леди и боевая подруга матери Энолы — чернокожая феминистка, обучающая женщин самообороне. С другой стороны, в фильме есть два абсолютно пустых персонажа, которые, по сути, просто выполняют функции: виконт Тьюксбери, служащий любовным интересом героини и двигателем сюжета, и, что самое грустное, — Шерлок Холмс. Сыщик в исполнении британца Генри Кавилла, поначалу кажущийся харизматичным и приятным, под конец сильно раздражает своим, напоминающим скорее поведение робота, а не живого человека, неменяющимся набором интонаций, мимики и движений. И, к сожалению, безусловная харизма фактурного Кавилла не способна скрыть истинную сущность персонажа.

Другим интересным аспектом фильма является его профеминистская направленность. Мама главной героини, как и ее подруга, — суфражистка, причем, как позже выясняется, довольно радикальная. Она планирует провести политическую акцию за свободу женщин, организовав взрыв, который привлечет большое внимание общественности. Энола же, личность, не обремененная чопорным воспитанием, благодаря своей матери уже познавшая свободу мысли и поступков, не желает быть сломленной миром мужчин викторианской Англии во главе с Майкрофтом Холмсом. Он хочет сделать ее более «цивилизованной», обучить манерам и выдать замуж, однако в этом мире консерватизма ее «дикарство» — эквивалент свободы. Главной обсуждаемой новостью и важным для сюжета моментом является введение на рассмотрение в парламенте билля о правах женщины на избирательный голос, а школа для девочек, в которую хочет устроить сестру Майкрофт, предстает этаким почти фашистским лагерем, где все ходят строем в одинаковых закрытых платьях и, кажется, вот-вот хором запоют: «We don’t need no education. We don’t need no thought control». Начинает казаться, что вот оно — качественное художественное произведение, которое еще и несет в себе посыл о равенстве и свободе. Однако нет.

Эти, казалось бы, благие намерения создателей полностью обесцениваются их лицемерием. Главной героине нашли принца на белом коне, которого ей нужно спасти. Хотя казалось, что Голливуд отказался от закостенелого тропа с обязательной любовной линией и понял, что если в фильме главные герои мужчина и женщина, то им необязательно быть возлюбленными, тем более, если женщина представляет собой хорошо прописанный самостоятельный персонаж, так, например, сделано в диснеевском «Зверополисе». Суфражистки в лице матери и ее подруги показаны мужененавистницами. Главный злодей фильма (легкий спойлер) — женщина, а ключевое событие в финале — принятие билля о правах, решается с помощью мужчины, который за секунду оказывается феминистом. Поэтому в морализаторскую фразу «Наше будущее зависит только от нас», звучащую в финале картины, не очень-то и верится.

В итоге у Гарри Брэдбира вышел неплохой приключенческий фильм с неискренним, хоть и праведным, посылом.