Продукцию греческой сыроварни презентовали в Пскове

16:12, 02 октября 2020, ПАИ

2 октября в Пскове прошла презентация молочной продукции греческой сыроварни. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие руководители туристических фирм, кафе, ресторанов и крупных предприятий города.

Организатором презентации, которая прошла на базе ресторанно-гостиничного комплекса, стала Торгово-промышленная палата Псковской области. Мероприятие открыли президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов и владелец компании греческой сыроварни, гость из Греции Ставрос Тремпелис. Они обратились к собравшимся с приветственным словом. Затем генеральный директор компании по производству сырной продукции Светлана Климова презентовала весь ассортимент и рассказала, почему греческий инвестор выбрал Псковскую область.

Руководители турфирм выразили готовность сотрудничать с греческой сыроварней и планируют групповые экскурсии на производство с возможностью дегустации и закупки продукции для туристов.

Цель презентации – представить национальную греческую молочную продукцию, которая производится в Пскове, а также показать возможность развития гастрономического туризма, отметили в муниципалитете.