В Нижнем Новгороде главный редактор «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой

18:07, 02 октября 2020, ПАИ

Главный редактор издания «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС рассказал координатор «Правозащиты Открытка» Алексей Прянишников, который оказывал ей ранее правовую помощь.

«Славина покончила с собой у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать ей помощь, но спасти ее не удалось», - отметил он. Перед этим Славина оставила предсмертную записку на своей странице в Facebook.

Там она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Как рассказал Прянишников, за день до трагедии у журналистки прошел обыск. «Его провели по ст. 284.1 УК РФ («участие в деятельности нежелательной организации»), возбужденного в отношении известного в городе предпринимателя Михаила Иосилевича. У Славиной изъяли ноутбуки и прочую технику, это ее средства производства», - сказал он.