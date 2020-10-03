Обновлённая инфекционная служба высочайшего класса появится в Псковской области до конца года

23:51, 02 октября 2020, ПАИ

Обновлённая инфекционная служба высочайшего класса появится в Псковской области до конца года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящий момент Псковская область к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации готова гораздо лучше, чем весной.

«На этой неделе главный корпус Псковской областной инфекционной больницы получил медицинскую лицензию, и уже 5 октября он начнет принимать первых пациентов», – рассказал губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что на следующей неделе лицензию получит великолукский корпус. Параллельно в Пскове уже идёт строительство детского инфекционного отделения. Его сдача запланирована на середину ноября текущего года, уточнил глава региона.

«До конца года у нас появится обновлённая инфекционная служба высочайшего класса, в совокупности рассчитанная не менее чем на 360 коек, – подчеркнул губернатор. – Для сравнения, год назад действовали всего 170 коек, 88 из которых находилось в здании Псковской городской больницы, которая не видела капитального ремонта с 1963 года».

Михаил Ведерников также отметил, что в новой областной инфекционной больнице будут реализованы новые стандарты взаимоотношения врачей между собой и с пациентами, абсолютно по-другому будет организована система оказания помощи.

«Это будет медицинское учреждение нового типа, чьи стандарты качества постепенно вместе с обновлением оборудования будут внедряться и в других медицинских учреждениях региона», – заключил губернатор.

Торжественное открытие Псковской областной инфекционной больницы состоялось 2 октября. Новое лечебное учреждение открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе на коронавирус.